بالفيديو... حريق ضخم يلتهم أهم معالم باريس السياحية

وذكر شاهد من رويترز أنه أمكن رؤية الدخان وهو يتصاعد من قمة الكاتدرائية التي ترجع للعصور الوسطى كما انتشرت ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.
BREAKING NEWS: Huge fire reported at Notre Dame Cathedral in Paris, France.pic.twitter.com/NkY520fuIu— Breaking News Feed (@pzf) April 15, 2019
BREAKING NEWS: Huge fire reported at Notre Dame Cathedral in Paris, France.pic.twitter.com/4J5NgD2ftM— Breaking News Feed (@pzf) April 15, 2019
وأضافت إدارة الإطفاء أن عملية كبرى جارية بينما قال متحدث باسم بلدية المدينة على "تويتر" إنه يجري إخلاء المنطقة.
BREAKING NEWS: Huge fire reported at Notre Dame Cathedral in Paris, France.pic.twitter.com/OfxhBGaSO8— Breaking News Feed (@pzf) April 15, 2019
وذكر رئيس بلدية باريس أن "الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام رهيب".
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