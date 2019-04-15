ماكرون يلغي كلمة للشعب بسبب حريق نوتردام

قال مسؤول في قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين، بسبب "الحريق المروع" الذي يندلع بكاتدرائية نوتردام في باريس.

© AFP 2019 / FRANCOIS GUILLOT بالفيديو... حريق ضخم يلتهم أهم معالم باريس السياحية

جاءت تصريحات المسؤول في الوقت الذي امتد فيه الحريق صوب قمة البرج العملاق للكاتدرائية فيما تجمعت حشود في الميادين القريبة.

وحسب "رويترز" أفاد شهود عيان بانهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس إثر الحريق.

واندلع حريق في كاتدرائية نوتردام التي تعود للعصور الوسطى بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين مما دفع رجال الإطفاء لإخلاء المنطقة المحيطة بأحد أشهر معالم المدينة.

وذكر شاهد من رويترز أنه كان يمكن رؤية دخان يتصاعد من أعلى الكاتدرائية في الوقت الذي انتشرت فيه ألسنة اللهب بجانب برجي الكاتدرائية.

ولم يتضح على الفور السبب في اندلاع الحريق. وذكرت قناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الشرطة تتعامل مع الحريق على أنه حادث.

ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.