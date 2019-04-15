بالفيديو... لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس

أفاد شهود عيان بانهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس إثر الحريق.

© REUTERS / BENOIT TESSIER ماكرون يلغي كلمة للشعب بسبب حريق نوتردام

وحسب "رويترز" اندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

وقال رجل شرطة قرب موقع الحريق "كل شيء ينهار".

وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة في وسط العاصمة باريس. كما جرى إخلاء المباني القريبة.

وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين. وقال مسؤول رئاسي إن ماكرون سيتوجه إلى موقع الحريق.

وقالت رئيس بلدية باريس آن هيدالجو على تويتر "حريق مروع الآن في كاتدرائية نوتردام في باريس".

وذكرت قناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الشرطة تتعامل مع الحريق على أنه حادث.

ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.