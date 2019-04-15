أول تعليق عربي على حريق كاتدرائية نوتردام

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على انهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، الذي وقع إثر حريق هائل اندلع، مساء اليوم الاثنين، بالكاتدرائية.

وقال قرقاش: "إن وقوع الحريق أمر محزن جدا، بعدما تسبب في تدمير البرج التاريخي للكاتدرائية، التي تعد علامة مميزة ذات طابع خاص في فرنسا والعالم".

وأضاف: "هذا الأمر يمثل كارثة مروعة".

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، توجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.

Very saddened by the terrible fire destroying the great Cathedral of Nôtre Dame. A sacred landmark important to France & beyond. Terrible catastrophe to see this unfold. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2019

أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أول تعليق على الحريق الضخم الذي شب في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا منا يحترق".