رئيس كولومبيا يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام

علق الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، على حريق نوتردام، قائلا إن الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس مأساة، ومن المحزن أن نرى كيف يعاني رمز الثقافة العالمية من هذا الضرر.

غرد دوكي عبر حسابه على موقع "تويتر": يؤسفني الحريق المأساوي الذي يلتهم الكاتدرائية التاريخية في نوتردام في باريس. نحزن لرؤية كيف أن هذا الرمز العالمي، رمز الثقافة الفرنسية، يعاني من هذا الضرر الذي لا يمكن تعويضه".

Lamentamos el trágico incendio que a esta hora consume la histórica catedral de Notre Dame, en París. Vemos con tristeza como este símbolo mundial y de la cultura francesa sufre este irreparable daño. Acompañamos al pueblo francés, sus autoridades y a la Iglesia. @EmmanuelMacron — Iván Duque (@IvanDuque) April 15, 2019

وانهار برج كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس إثر حريق هائل اندلع مساء اليوم الاثنين بالكاتدرائية.

وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك" فإن البرج انهار عقب اندلاع حريق هائل في الكاتدرائية"، مضيفا أن "مئات الأشخاص يتابعون ألسنة اللهب التي اجتاحت الكاتدرائية".

في السياق ذاته، ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كلمة للشعب الفرنسي كان معدا لها اليوم، وتوجه إلى مكان الحادث، لمتابعة أعمال الإطفاء.