سفارة روسيا لدى فرنسا: حريق كاتدرائية نوتردام خسارة فادحة للبشرية جمعاء

تعتبر سفارة روسيا لدى فرنسا، الدمار الذي لحق بـ"كاتدرائية نوتردام" جراء الحريق الذي شب فيها، خسارة فادحة لكل من فرنسا وللبشرية جمعاء.

موسكو — سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان على صفحتها على الـ "فيسبوك": "وفقا لما قاله، سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الفرنسية لوران نونيز، لحين هذه اللحظة لا توجد معلومات عن ضحايا، ونأمل أن يبقى كذلك".

وأضافت البعثة: "من دون خسائر في الأرواح البشرية، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لكل من باريس وفرنسا وللبشرية جمعاء".

تابع تغطية حية… حريق كاتدرائية نوتردام (لحظة بلحظة)

واندلع الحريق في كاتدرائية نوتردام مساء، الاثنين. وتعتبر الكاتدرائية أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية، وهي مدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو، ويعود بناؤها إلى القرن الـ 12.