سر اختفاء قاسم سليماني من "إنستغرام"

أُغلق حساب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وجاء الإغلاق بعد إدراج الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وحساب سليماني كان يحظى بـ888 ألف متابع على "إنستغرام".

ولم يعلق سليماني على القرار، وما إن كان إغلاق الحساب هو قرار شخصي منه أو قرار من الموقع العالمي، بينما أكد موقع وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن غلق الحساب جاء بقرار من إدارة موقع "إنستغرام" العالمي، وأن له علاقة بالعقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الإيراني.

وأمس الاثنين دخل حيز التنفيذ قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وحسب "رويترز" أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".