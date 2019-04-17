الولايات المتحدة في طريق مسدود بسبب "إس-400"

لم تتمكن تركيا من نيل موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على شراء منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، بحسب صحيفة أمريكية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة وتركيا لم تتمكنا خلال المحادثات من الخروج من طريق مسدود وصلتا إليه بعد أن أعلنت أنقرة نيتها لشراء منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.

© Sputnik . Sergei Malgavko أردوغان: تركيا دولة ذات سيادة وقد نستلم منظومة "إس-400" الروسية قبل يوليو

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى، الاثنين، وزير المالية التركي بيرات البيرق.

وقد قال الوزير التركي إن الزعيم الأمريكي يبدي موقفا معقولا من ضرورة شراء تركيا لمنظومات "إس-400".

وكانت تركيا قد أعلنت أنها لن تتخلى عن نية شراء "إس-400" وأنها يجب أن تتسلم أولى دفعات منظومات "إس-400" في يوليو/تموز.

ومن جانبها تقول الولايات المتحدة إنه لا يجوز لتركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي أن تشتري المعدات العسكرية من روسيا، وتتوعد بفرض عقوبات على تركيا مثل الإحجام عن بيع طائرات "إف-35" إليها في حال اشترت تركيا منظومات "إس-400".