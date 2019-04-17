بدء تدريبات الجيش وحرس الحدود الأوزبكي على الحدود مع أفغانستان

أفاد ممثل قوات حرس الحدود في أوزبكستان، اليوم الأربعاء، أن وحدات حرس الحدود التابعة لجهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى وحدات وزارتي الدفاع والداخلية في البلاد، بدأت في وقت سابق من اليوم، تدريبات تكتيكية مشتركة على الحدود مع أفغانستان.

طشقند — سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "في 17 نيسان/ أبريل، انطلقت في مقاطعة "سورخانداريا" تدريبات تكتيكية خاصة في مهام لتنفيذ خطط لحماية حدود البلاد ودراسة حالتها الحالية".

© AFP 2019 / JIM WATSON المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل

ولفت محاور الوكالة إلى أن التدريبات تشمل قوات حرس الحدود لجهاز أمن الدولة إلى جانب وحدات وزارتي الدفاع والداخلية ولجنة الجمارك والحرس الوطني.

وأوضح متابعا: "في إطار التدريبات، يتم وضع القوات وهيئات القيادة في حالة تأهب، ويتم تحديد تصرفات الوحدات الفرعية لتنفيذ جميع أنواع الاستطلاع في الأراضي الحدودية وتنفيذ المهمات القتالية".

والجدير بالذكر أن طول الحدود الأزبكية مع أفغانستان يبلغ 143 كيلومترا.

وتشهد أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية، مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.