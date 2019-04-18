بلومبرغ: وزير الطاقة الأمريكي يعتزم الرحيل عن إدارة ترامب

قال مراسل وكالة بلومبرغ للأنباء في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري يعتزم الرحيل عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف نقلا عن مصدرين مطلعين أن بيري يضع اللمسات النهائية على شروط وتوقيت المغادرة، بحسب رويترز.

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في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر: "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".