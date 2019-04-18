بالفيديو... الجيش الإيراني يستعرض قواته بأسلحة تظهر للمرة الأولى

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، حضر مراسم الاستعراض الرئیس الإیراني حسن روحاني ورئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار القادة العسكریین من الجیش والحرس الثوري وقوات الشرطة.

وتشارك في الاستعراض وحدات نموذجیة من القوات الثلاثة (الجویة والبریة والبحریة) إضافة إلى سلاح المضادات الجویة بهذه المناسبة لاستعراض جزء من جهوزیة واقتدار الجمهوریة الإیرانیة.

كما تشارك في الاستعراض لأول مرة مقاتلتا كوثر وصاعقة محلیتي الصنع، وقامتا بعروض جمیلة في السماء تجسد كفاءتهما وتقنیاتهما العالیة.

بالإضافة إلى ذلك تشارك طائرات تزوید الوقود من طراز بوینغ 747 و707 لتزوید المقاتلات بالوقود في الجو بالعرض العسكري.

وتقام استعراضات عسكریة مماثلة في المدن الإیرانیة الأخرى بالتزامن مع الاستعراض الجاري في طهران.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، یتم فیه عرض وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ المختلفة، كما یتم عرض صواریخ قصیرة، ومتوسطة وبعیدة المدی، وكذلك المقاتلات وسائر الأدوات والأسلحة للجیش خلال هذا الإستعراض.

كما شهد العرض عملیة تزود المقاتلات بالوقود جوا من طائرة 747، وكذلك تحلیق أنواع من المقاتلات والقاصفات التابعة للقوة الجویة للجیش الإیراني.

وعرضت القوات الجویة التابعة للجیش الإیراني، أحدث طائرة مسیرة باسم "كمان 12" وقنبلة "قاصد" الذكیة وذلك في الاستعراض العسكري لقوات الجیش الإیراني بمناسبة یوم الجیش.

كما عرضت القوة البریة للجیش روبوت "نذیر" لإطلاق الصواریخ في مراسم العرض العسكري المشترك لوحدات الجیش.