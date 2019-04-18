بعد سقوط أردوغان في انتخابات إسطنبول...إزالة لافتاته من شوارع المدينة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمالا أتراكا في مدينة إسطنبول يزيلون لافتات "حزب العدالة والتنمية" من شوارع المدينة.

وتظهر في هذه اللافتات صورة رئيس حزب العدالة والتنمية، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وإلى جانبه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم والذي خسر الانتخابات بفارق ضئيل أمام مرشح حزب المعارضة التركية، كما نقل موقع "تركيا بالعربي".

وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان وما سبقه من أحزاب إسلامية هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة. لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس أردوغان الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة على مدى نحو 15 عاما.