أنقرة: مطالبة تركيا بتسليم المناطق التي سيطرت عليها في سوريا أمر غير واقعي

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن المطالبة بتسليم تركيا للمناطق، التي سيطرت عليها في شمال سوريا، أمر غير واقعي.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال كالين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "المطالبة بتسليم المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهابيين، في عفرين وجرابلس والباب، غير واقعي ونريد المحافظة على الوضع القائم".

وجدد كالين المطالبة بـ "إنشاء منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا"، وأضاف: "نريد استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا".

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وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق: "في سوريا، نعمل إلى جانب روسيا، وعملنا صعب بسبب وجود عناصر إرهابية… من المهم للغاية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، يجب الحفاظ على هذا التعاون على وجه التحديد في هذا الاتجاه".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.