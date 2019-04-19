برلماني ألماني يقترح تعليم اللاجئين السورين في شبه جزيرة القرم

اقترح النائب فالديمار جيردت عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، تعليم اللاجئين السورين في شبه جزيرة القرم.

موسكو — سبوتنيك. وقال النائب لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، والذي يشارك فيه وفداً سورياً أيضا: " أريد أن التقى مع الوفد السوري، لبحث معه قضية تعليم اللاجئين (السورين) الموجودين في أراضينا (في ألمانيا)، حتى نتمكن من تعليمهم في شبه جزيرة القرم، وإعدادهم للعودة إلى ديارهم (سوريا)".

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وأشار النائب إلى أن العديد من اللاجئين يريدون الحصول على شهادات لتأمين مستقبلهم، مؤكداً أنه، "يجب حل قضية تعليمهم في شبه جزيرة القرم، لان (التعليم في القرم) أقل تكلفه وجيد، وهذه رسالة إنسانية جيدة جدا".

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، الذي يعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 18-20 نيسان/أبريل الجاري، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.