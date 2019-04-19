صحيفة تلاحق ترامب رغم صدور قرار مولر الأخير

وكتبت الصحيفة أنه بغض النظر عن التهمة الأساسية، فإن ترامب لم يخرج سالما تماما من التحقيق، فالمحقق روبرت مولر أكد أن الحكومة الروسية دعمت فوز ترامب بالرئاسة، وعملت من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن حملة ترامب كانت تتوقع أن تستفيد من المعلومات التي سرقت ثم سربت بمجهود روسي".
وأضافت أن التقرير لابد أنه سيعطي أسلحة للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ويملكون القدرة على بدء إجراءات لعزل الرئيس. لكن مولر لم يقرر إدانة ترامب بالتأثير على مجرى التحقيق، وعليه فإن هذا الإجراء سيكون عملا سياسيا محضا سيندم الديمقراطيون لو مضوا فيه.
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