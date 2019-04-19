القائد العام للحرس الثوري: الجیش أحد عناصر القوة الدفاعیة والاقتدار العسكري في إیران

وأكد جعفري أن الجیش هو أحد عناصر القوة الدفاعیة والاقتدار العسكري للجمهوریة الإسلامیة الایرانية فی الأصعدة الإقلیمیة والدولیة. وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وأشاد القائد العام للحرس الثوري بالدور الفاعل والثوري للقائد العام للجیش الإیراني، العمید موسوي الذي كرس جهوده لتعزیز ومضاعفة أداء هذه القوة العسكریة بما یبعث على الفخر والاعتزاز لدى زملائه في حرس الثورة الإسلامیة.
ولفت جعفري إلى أن الیوم الوطنی لجیش الجمهوریة الإسلامیة (18 أبریل/نیسان) یشكل مناسبة سامیة لاحیاء وتكریم تضحیات رجاله البواسل في هذه المسیرة المقدسة والرسالیة.
وختم اللواء جعفري رسالته قائلا:
"إنني أهنئكم وكافة زملائكم ورفاق دربكم وجمیع القادة لدي جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بمناسبة هذا الیوم".
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