القائد العام للحرس الثوري: الجیش أحد عناصر القوة الدفاعیة والاقتدار العسكري في إیران

بعث القائد العام لحرس الثورة الإسلامیة، اللواء محمد علي جعفري، رسالة إلى القائد العام للجیش الإيرانی اللواء سید عبد الرحیم موسوي، هنأ فیها بذكرى الیوم الوطني للجیش (18 أبریل/نيسان).

وأكد جعفري أن الجیش هو أحد عناصر القوة الدفاعیة والاقتدار العسكري للجمهوریة الإسلامیة الایرانية فی الأصعدة الإقلیمیة والدولیة. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

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وأضاف اللواء جعفری في رسالته، أن الجیش المقدس والسائر علي نهج الولایة دأب فی تنفیذ مهامه الإلهیة تحت رعایة قائده وولیه، خلال حرب الثماني سنوات (المفروضة من قبل نظام صدام علي ایران)، وفي وقت لاحق بمختلف المجالات الدفاعیة والعسكریة، بالإضافة إلى خدماته الإغاثية خلال الكوارث الطبیعیة، بما فیها أحداث الزلازل والفیضانات الأخيرة.

وأشاد القائد العام للحرس الثوري بالدور الفاعل والثوري للقائد العام للجیش الإیراني، العمید موسوي الذي كرس جهوده لتعزیز ومضاعفة أداء هذه القوة العسكریة بما یبعث على الفخر والاعتزاز لدى زملائه في حرس الثورة الإسلامیة.

ولفت جعفري إلى أن الیوم الوطنی لجیش الجمهوریة الإسلامیة (18 أبریل/نیسان) یشكل مناسبة سامیة لاحیاء وتكریم تضحیات رجاله البواسل في هذه المسیرة المقدسة والرسالیة.

وختم اللواء جعفري رسالته قائلا:

"إنني أهنئكم وكافة زملائكم ورفاق دربكم وجمیع القادة لدي جیش الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بمناسبة هذا الیوم".