رسميا... جو بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية على الرغم من جدل حاول تخفيف حدته بالفكاهة، حول تصرفات اعتبرت غير لائقة مع عدد من النساء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".

جو بايدن يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الأميركية https://t.co/Yakxpl7hrU — الحدث (@AlHadath) April 19, 2019

وستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع في تموز/ يوليو 2020.

Joe Biden sticks to the script with Lucy Flores | Analysis by @niaCNN https://t.co/eWQPsBdcfR pic.twitter.com/qGvYiGkERs — CNN (@CNN) April 1, 2019

وسينضم بايدن إذا ترشح، إلى لائحة طويلة جدا من الديمقراطيين الذين أعلنوا دخولهم السابق إلى البيت الأبيض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في اقتراع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.