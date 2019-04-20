بعد حديثه عن الأسلحة النووية... كوريا الشمالية: تصريحات بولتون "عبثية"

ودعا بولتون في تصريحات سابقة، بيونجيانج أن تظهر جديتها بشأن التخلي عن الأسلحة النووية.

© AP Photo / Alex Brandon بولتون يقترح ضم الصين إلى مفاوضات روسيا وأمريكا حول نزع السلاح

وقالت وكالة " رويترز "، اليوم السبت 20 أبريل/ نيسان، إن تصريحات كوريا الشمالية، تعد ثاني انتقاد توجهه لمسؤول أمريكي كبير خلال أقل من أسبوع.

ورغم تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول رغبته في عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلا أن بولتون قال في تصريحات لـ"بلومبرغ نيوز"، يوم الأربعاء الماضي، إن هناك حاجة أولا لإشارة حقيقية من جانب كوريا الشمالية على أنهم اتخذوا قرارا استراتيجيا بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وقالت تشوي سون هوي، نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية للصحفيين، إن "بولتون تفوق على نفسه خلال مقابلة مع (بلومبرغ) بالتفوه بمثل هذا العبث، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية"، مضيفة: "تدفعني تصريحات بولتون للتساؤل عما إن كانت نابعة من عدم فهم لنوايا زعيمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأمريكا أم أنه يحاول الحديث بحس من الفكاهة من جانبه".

وحذرت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، من أنه لن يكون هناك أي جدوى إذا واصلت الولايات المتحدة التفوه بمثل هذه التصريحات المجردة من الحكمة والعقل.