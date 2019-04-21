ارتفاع حصيلة ضحايا القارب الغارق في الكونغو

استطاعت السلطات في الكونغو الديمقراطية انتشال مزيد من جثث ضحايا القارب الغارق في بحيرة كيفو.

© REUTERS / Kenny Katombe 600 مسلح يسلمون أسلحتهم في الكونغو الديمقراطية

وقال وزير الداخلية المؤقت لـ" رويترز "، يوم السبت 20 أبريل / نيسان، إنه تم انتشال جثث 27 شخصا آخرين، بعد غرق القارب في بحيرة كيفو في شرق البلاد، الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد قتلى الحادث إلى 40 شخصا، بحسب آخر الإحصائيات.

وحسب وزير الداخلية المؤقت، فإن الجثث عثر عليها عبر الحدود على الشاطئ الشرقي للبحيرة في رواندا.

وكان القارب يقل ما يقرب من مئتي شخص عندما انقلب فيما بقي أكثر من مئة في عداد المفقودين.