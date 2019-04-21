مدير مستشفى كولومبو الوطني: مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 في تفجيرات سريلانكا

أعلن مدير مستشفى كولومبو الوطني، عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 280 في تفجيرات سريلانكا، وفقا لوكالة رويترز.

موسكو — سبوتنيك. وضربت عدة انفجارات كنيستين وفندقين في البلاد في عيد القيامة صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول بمستشفى كولومبو الوطني، قوله إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا خلال الانفجارات.

Multiple blasts reported in Sri Lanka including at churches as people attended Easter services. pic.twitter.com/KYArRCUHAT — Sumisha Naidu (@sumishanaidu) April 21, 2019

وقالت الشرطة إن إجمالي الانفجارات وصل إلى تفجيرات استهدف كنيستين وفندقين، وفقا لوكالة فرانس برس.

هذا ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.