المعلم: ترامب لا يفقه بالقانون ولا بالجغرافيا ولكن يتخذ قرارات لمصلحة إسرائيل

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن سوريا تنسق بشكل دائم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لايفقه بالقانون ولابالجغرافيا".

وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سوريا قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم "نحن سعداء جدا بزيارة الأخ العزيز الدكتور جواد ظريف إلى دمشق وهذه الزيارة جاءت بالوقت المناسب لطرح قضايا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".

© AFP 2019 / SANA ظريف يبحث مع الأسد العلاقات الثنائية وعملية التسوية السياسية في سوريا

واعتبر وزير الخارجية السوري لقاء وزير الخارجية الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد، مثمرا وبناء.

وحول احتمال إجراء زيارة إلى طهران، قال المعلم: "أنا مستعد دائما لزيارة إيران".

ونفى المعلم أن يكون هناك أي علاقة بين زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا والزيارة الأخيرة لمستشار الأمن الوطني العراقي إلى سوريا فالح فياض، قائلا، نحن مع الجمهورية الإسلامية ننسق بمعزل عن الزيارات الأخرى.

وحول الانتصارات الأخيرة للجيش السوري على الإرهاب، قال المعلم، في الحقيقة هو انتصار مشترك لشعبنا والشعب الإيراني الشقيق ونحن نتطلع دائما إلى مزيد من الانتصارات.

وبشأن الإجراء الأمريكي الأخير بوضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة المنظمات الإرهابية، أكد وزير الخارجية السوري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يفقه لا بالقانون ولابالجغرافيا ولا بأوضاع المنطقة ولكن يتخذ قرارات لمصلحة إسرائيل".

وفي معرض رده على سؤال حول خيارات سوريا لاستعادة الجولان، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري، "إن شاء الله قريبا".