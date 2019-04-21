وكالة: أنباء عن انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة أنباء حول انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.

Blast heard from Dehiwala (Near Zoo) and smoke seems to be coming up on nearby building, not certain of what this is #lka #SriLanka pic.twitter.com/vwmGnkitqU — Asela Waidyalankara (@aselawaid) April 21, 2019

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".