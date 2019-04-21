بوتين يأمل في معاقبة المسؤولين عن الهجمات في سريلانكا ويعزي أهالي الضحايا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن تعازيه لأهالي ضحايا التفجيرات في سريلانكا، آملا في معاقبة المسؤولين عن التفجيرات.

موسكو- سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للكرملين عن الرئيس الروسي قوله: "عزيزي السيد الرئيس، تفضلوا بقبول خالص التعازي على العواقب المأساوية لسلسلة الأعمال الإرهابية في مدن بلدكم".

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA وكالة: أنباء عن انفجار جديد قرب العاصمة السريلانكية

وأضاف بوتين : "أود أن أؤكد أن روسيا كانت ولا تزال شريكا موثوقا به لسريلانكا في مكافحة الإرهاب الدولي…، إن بلدنا يشاطر أسر الضحايا وأصدقائهم ويأمل في التعافي العاجل لجميع الجرحى".

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، إلى 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن "6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.