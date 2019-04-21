الشرطة في سريلانكا: انفجار ثامن يهز العاصمة كولومبو

قالت الشرطة في سريلانكا اليوم الأحد إن انفجارا ثامنا، وقع بعد وقوع سبعة انفجارات في فنادق وكنائس في وقت سابق من اليوم قتل فيها ما يقرب من 160 شخصا.

ووفقا لقناة الأخبار الأولى المحلية، وقع الانفجار في مجمع سكني في ضاحية كولومبو ديماتاجودا.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.

وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلىمقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.

وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".