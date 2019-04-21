الشرطة في سريلانكا: انفجار ثامن يهز العاصمة كولومبو

ووفقا لقناة الأخبار الأولى المحلية، وقع الانفجار في مجمع سكني في ضاحية كولومبو ديماتاجودا.
وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.
கொழும்பு கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் தேவாலயத்தில் பாரிய வெடிப்புச் சம்பம் #lka #SriLanka #Explosion pic.twitter.com/TZurP2PWcK— vithushan Jeyachandran (@imjvithu) April 21, 2019
وارتفع عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح اليوم إلىمقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 مصابا.
وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".
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