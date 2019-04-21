ارتفاع عدد ضحايا هجمات سريلانكا إلى 207 قتلى و450 مصابا

وهزت تفجيرات واسعة، صباح اليوم الأحد 21 أبريل/نيسان، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس وفنادق.
من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، اليوم الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.
وكتب دي سيلفا في تغريدة على موقع "تويتر": "قال وزير الإعلام في سريلانكا، روفان فييارديني، إن سبعة أشخاص احتجزوا في سريلانكا خلال الهجمات الصباحية التي أسفرت عن مقتل 160 شخصا على الأقل، من بينهم حوالي 30 أجنبيا".
وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
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