الاعتداء على رئيس حزب الشعب التركي بـ"الضرب والركل"... فيديو

تعرض كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، إلى اعتداء من قبل مجموعة من المواطنين خلال مراسم جنازة جندي استشهد في مواجهات مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية على الحدود مع العراق جنوب شرقي البلاد.

ووقعت الحادثة في قضاء "تشوبوق" بالعاصمة أنقرة، أثناء حضور قليجدار أوغلو، جنازة الجندي الشهيد "ينار قيريقجي".

وعقب صلاة الجنازة تم نقل جثمان الشهيد إلى مقبرة في قرية قريبة من المنطقة، وفي هذه الأثناء قامت مجموعة من الأشخاص بلكم وركل قليجدار أوغلو، وسط هتافات تمجد الشهيد والوطن وتدين منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقام الحرس الخاص لقليجدار أوغلو وعناصر من القوات الخاصة والشرطة والدرك بحمايته ونقلوه إلى أحد المنازل القريبة من المنطقة، بحسب وكالة " الأناضول" التركية.

وحاول مدير عام الشرطة التركية جلال أوزون قايا ووجهاء القرية تهدئة المواطنين، فيما تم اتخاذ تدابير أمنية موسعة في المنطقة.

وقام مواطنون برشق سيارة قليجدار أوغلو التي حضرت إلى المنزل لنقله، فيما تدخل وزير الدفاع خلوصي أكار ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء والسكينة.

وفي وقت لاحق تم إخراج قليجدار أوغلو من المنزل ونقله إلى مكان آخر عبر سيارة مدرعة، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.