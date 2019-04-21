في قداس عيد القيامة... باريسيون يصلون من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام سريعا

بعدما لم يجدوا كاتدرائية يذهبون إليها، احتشد المئات من سكان العاصمة الفرنسية باريس في كنيسة سانت أوستاش الكاثوليكية على الضفة اليمنى لنهر السين بالمدينة وصلوا من أجل سرعة ترميم كاتدرائية نوتردام بعد الحريق المدمر الذي شب فيها.

قال أسقف باريس ميشيل أوبيتيت الذي قاد القداس "سننهض مجددا وستنهض كاتدرائيتنا أيضا".

© AP Photo / Thibault Camus مفاجأة... "أحدب نوتردام" تنبأ بحريق الكاتدارائية قبل 188 عاما

حضر القداس رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو ورئيس خدمة الإطفاء في المدينة الجنرال جان كلود جاليه، بحسب مانقلت "رويترز".

وكان من المقرر في الأساس إقامة القداس في الكاتدرائية التي أسفر حريق الاثنين الماضي عن تدمير برجها وألحق أضرارا بالسقف في حادث خاطر خلاله رجال الإطفاء بحياتهم لإنقاذ ما تبقى من الصرح الذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من ثمانية قرون.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمسة أعوام وقال إن أبناء الشعب الفرنسي سيتعاونون لترميم رمزهم الوطني.