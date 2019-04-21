في قداس عيد القيامة... باريسيون يصلون من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام سريعا

قال أسقف باريس ميشيل أوبيتيت الذي قاد القداس "سننهض مجددا وستنهض كاتدرائيتنا أيضا".
حضر القداس رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو ورئيس خدمة الإطفاء في المدينة الجنرال جان كلود جاليه، بحسب مانقلت "رويترز".
وكان من المقرر في الأساس إقامة القداس في الكاتدرائية التي أسفر حريق الاثنين الماضي عن تدمير برجها وألحق أضرارا بالسقف في حادث خاطر خلاله رجال الإطفاء بحياتهم لإنقاذ ما تبقى من الصرح الذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من ثمانية قرون.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمسة أعوام وقال إن أبناء الشعب الفرنسي سيتعاونون لترميم رمزهم الوطني.
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