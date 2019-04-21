بوروشينكو يعترف بهزيمته في الانتخابات الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، إنه سيتصل بالمرشح الفائز بالانتخابات الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي ويهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوروشينكو عقب إعلان النتائج: "لا تستسلم أبدًا، كنت دائما اسمع هذه العبارة، والآن، عندما أرى النتائج، ساتصل بخصمي وأهنئه بالفوز".