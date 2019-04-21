وزير الخارجية البريطاني يهنئ زيلينسكي على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

هنأ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، المرشح الرئاسي فلاديمير زيلينسكي على فوزه بانتخابات الرئاسة الأوكرانية، وأعرب عن أمله في مواصلة التعاون.

موسكو — سبوتنيك. وكتب هانت على تويتر: "تهانينا لفلاديمير زيلينسكي وفريقه على النجاح بالانتخابات الرئاسية… نتطلع إلى مزيد من التعاون، ستواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا وخيارها الأوروبي الأطلسي وعملية الإصلاح والأمن".

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 21, 2019

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 70 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمائة لدى بوروشينكو.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ 71.9 بالمائة من الأصوات مقابل 25.79 بالمائة، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 5.27 من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.