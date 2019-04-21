زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو بـ72.87% من الأصوات مقابل 24.8% بعد فرز 10.53 %

يتقدم مرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بوروشينكو، بـ 72.87 بالمائة من الأصوات، مقابل 24.8 بالمائة في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 10.53 بالمائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع، وجاء ذلك وفقا البيانات ذات الصلة على لوحة لجنة لانتخابات المركزية.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ 71.9 بالمائة من الأصوات مقابل 25.79 بالمائة ، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 5.27 من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.

© AFP 2019 / Ben Stansall وزير الخارجية البريطاني يهنئ زيلينسكي على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

وشهدت أوكرانيا، يوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014، والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 70 بالمائة من أصوات الناخبين، مقابل 25 بالمائة لدى بوروشينكو.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ 71.9 بالمائة من الأصوات مقابل 25.79 بالمائة، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 5.27 من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.

