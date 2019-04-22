انفجار جديد قرب كنيسة في كولومبو

ذكرت مصادر إعلامية عن دوي انفجار جديد، اليوم الاثنين، قرب كنيسة في سريلانكا استهدفتها تفجيرات أمس الأحد، وذلك أثناء محاولة خبراء إبطال مفعول العبوة الناسفة التي كانت موجودة في السيارة.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن شهود عيان في المنطقة أن سيارة انفجرت في مكان قريب من كنيسة تعرضت لعمل إرهابي يوم أمس الأحد.

An image from the last bomb blasted in Colombo kochchikade Jampettah street while trying to diffuse it — news media pic.twitter.com/3aJKI0wiRT — Ashani Perera (@Saasha258) April 22, 2019

وبحسب الشهود: "انفجرت العبوة داخل سيارة بعد أن قامت السلطات بإغلاق المكان وفرض طوق أمني في المنطقة، حيث حاول خبراء المتفجرات بتفكيك العبوة لكن عمليتهم باءت بالفشل".

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين: "انفجرت قنبلة في كوتاهينا أثناء قيام الشرطة بتفكيكها. تم العثور على القنبلة داخل سيارة مشبوهة، بالقرب من كنيسة القديس أنتوني".

وبحسب الوسائل: "تم العثور على طرد مشبوه في منطقة فورت بالعاصمة السريلانكية كولومبو، وقامت قوات الشرطة بإخلاء المنطقة وبدء التحقيقات".