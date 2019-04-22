الشرطة السريلانكية تكشف عن هوية أحد الانتحاريين

اكتشفت شرطة سريلانكا هوية أحد الانتحاريين أثناء التحقيق في سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربت البلاد يوم الأحد 21 نيسان/ أبريل.

أفادت صحيفة "ديلي ميرور" أن الشرطة أعلنت اسم أحد الانتحاريين إنسان سيلافان. وقد فجر الرجل نفسه في فندق شانغريلا في العاصمة. وكان يملك مصنعا في ضواحي كولومبو. وقد تم سابقا احتجاز 9 موظفين من هذا المصنع.

© AP Photo / Chamila Karunarathne الجيش السريلانكي يرسل أكثر من ألف عسكري إلى كولومبو بعد الانفجارات

وتشير الشرطة إلى إمكانية ارتباط سيلافان بعصابات أخرى، متورطة في أعمال إرهابية في ضاحية كولومبو — ديماتاغودا.

وقد شهدت سريلانكا أثناء الاحتفال بعيد الفصح الكاثوليكي، يوم 21 نيسان/ أبريل، سلسلة من الانفجارات في كنائس كاثوليكية وفنادق فخمة. كما تم العثور على عبوة ناسفة في مجمع سكني في ضواحي كولومبو.

وأسفرت 8 انفجارات عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين. ولم تعلن أي من الجماعات الإرهابية عن مسؤوليتها عن التفجيرات.

وقد أعلنت البلاد وضع الطوارئ وتم إغلاق المدارس والجامعات وإلغاء الامتحانات الحكومية من أجل تجنب تجمع الحشود الكبيرة في الشارع والأماكن العامة.