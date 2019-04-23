سريلانكا تحتجز سوريا يشتبه في علاقته بهجمات كولومبو

كشفت مصادر حكومية وعسكرية في سريلانكا، أن الشرطة تحتجز مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات التي استهدفت كنيستين وفنادق في البلاد وأوقعت مئات القتلى، الأحد.

​وقال أحد المصادر لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء: "وحدة التحقيقات في الأنشطة الإرهابية اعتقلت مواطنا سوريا بعد الهجمات للاستجواب".

وأكد مسؤولان آخران مطلعان على التحقيق احتجاز السوري.

أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

​وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.