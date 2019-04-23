خبراء: الصواريخ الإسرائيلية "الفائقة" فشلت في سوريا وبقي منها الحطام فقط

علق الخبراء على البيان الصادر عن وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الاستخدام المزعوم الناجح للصاروخ الباليستي الهوائي " Rampage" في سوريا ضد أنظمة الدفاع الجوي السورية الروسية الصنع.

ووفقا لموقع " Avia.pro "، فإن الخبراء أشاروا إلى أن حتى أنظمة الدفاع الجوي القديمة يمكن أن تتصدى لهذه الصواريخ الإسرائيلية الجديدة، حيث قام الموقع بنشر صور لحطام الصواريخ المدمرة في سوريا. وبناء على ذلك، فإن منظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" ستكون أكثر فعالية ضد هذا النوع من الصواريخ.

وقال الخبراء للموقع: "تبقى من الصواريخ الإسرائيلية "الفائقة" فقط الحطام. يمكن لإسرائيل أن تشاهد حطامها بنفسها، وهذا دليل على أنها (الصواريخ الجديدة) ليست أفضل من سابقاتها في الخدمة".

وأضاف الخبراء أنه تم اعتراض ستة من أصل عشرة صواريخ أطلقت على مدينة مصياف السورية. أي أن فعالية منظومات الدفاع الجوي السورية وصلت إلى 60%. وفشلت الصواريخ الإسرائيلية الجديدة في تحسين هذه الإحصائيات.