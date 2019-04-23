للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل... حارس نتنياهو يحمل سلاحا جديدا (بالفيديو)

أفادت القناة العبرية الـ12"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مستوطنا التقط صورة لحارس نتنياهو وهو يحمل سلاحا خاصا بإسقاط الطائرات الصغيرة، وذلك أثناء جولة نتنياهو وأسرته في مدينة قيساريا الشمالية، أمس الاثنين.
הרובה המסתורי של מאבטחי נתניהו: נשק ייחודי עוזר לשב"כ להתמודד עם איום טכנולוגי מתקדם במיוחד. כך זה נראה אתמול, בפעם הראשונה בציבור @ndvori— החדשות (@NewsChannelIL) April 23, 2019
לכל הפרטים: https://t.co/59RxpkHtcS pic.twitter.com/dg3JDIx5AR
وأكدت القناة في فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني أن السلاح صيني الصنع، مضاد للطائرات دون طيار، أو الطائرات المسيرة، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في الموصل ومناطق عراقية أخرى، لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.
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