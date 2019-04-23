للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل... حارس نتنياهو يحمل سلاحا جديدا (بالفيديو)

نشرت قناة عبرية صورة لحارس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشخصي، وهو يتجول في مدينة قيساريا في الشمال، بسلاح جديد.

أفادت القناة العبرية الـ12"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن مستوطنا التقط صورة لحارس نتنياهو وهو يحمل سلاحا خاصا بإسقاط الطائرات الصغيرة، وذلك أثناء جولة نتنياهو وأسرته في مدينة قيساريا الشمالية، أمس الاثنين.

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وأكدت القناة في فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني أن السلاح صيني الصنع، مضاد للطائرات دون طيار، أو الطائرات المسيرة، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في الموصل ومناطق عراقية أخرى، لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.