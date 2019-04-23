موسكو: واشنطن تحاول زيادة الضغط على إيران بحجة ادعاءات وهمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحاول زيادة الضغط الخارجي على إيران بحجة ادعاءات وهمية من أجل تغيير السلطة في دولة ذات سيادة.

© AP Photo / Hadi Mizban باعتراف أمريكي... لولا إيران لسقطت بغداد وأربيل بيد "داعش"

موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان الخارجية الروسية: "على الرغم من التأكيد المنتظم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تفي بدقة بجميع متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن واشنطن تتهمها دون أساس من الصحة بوجود نوايا صاروخية نووية سرية".

وأضاف البيان أن "الهدف من هذا زيادة الضغط الخارجي على إيران، تحت ذريعة ادعاءات وهمية، من أجل تغيير السلطة في دولة ذات سيادة من الخارج خلافا للقانون الدولي".