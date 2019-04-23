ظريف: أمريكا باتت دولة خارجة على القانون

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أمريكا باتت دولة خارجة على القانون.

وتابع، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان: "الولايات المتحدة الأمريكية خرقت كل الاتفاقات التي أقرتها، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة بلادهم".

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان، إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، من المقرر بدء أعماله، غدا الأربعاء.

وقالت إنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني، العديد من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى.

وانتقد ظريف على "تويتر"، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأمريكية على إيران، وصفها بـ"الإرهاب الاقتصادي".