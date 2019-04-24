كيم جونغ أون لدى وصوله إلى بريموري: زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة

أكد زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون، أن زيارته الحالية لروسيا لن تكون الأخيرة، وجاء ذلك وفقا لموقع إدارة إقليم بريمورسكي.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وبحسب إدارة بريموري "أجاب كيم جونغ أون، بأن زيارته هذه لروسيا ليست الأخيرة".

© REUTERS / Athit Perawongmetha كيم جونغ أون يبدأ رحلة قطار إلى روسيا لعقد أول لقاء له مع بوتين

فضلا عن ذلك أعلن الزعيم الكوري الشمالي إن زيارته لروسيا هذه، خطوة أولى لتطوير العلاقات مع موسكو، وقال كيوم جونغ أون: "هذه ليست سوى الخطوة الأولى".

في السياق ذاته أعرب كيم جونغ أون عن سعادته لوجوده في روسيا، حيث أكد في محطة السكك الحديدية "حاسان" خلال لقاء قصير مع ممثلي إدارة بريموري ووزارة الخارجية الروسية: "أنا سعيد لوجودي على الأراضي الروسية".

وكان مصدر في إدارة إقليم بريمورسكي الروسي قد أعلن لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن القطار المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عبر الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان".