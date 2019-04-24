كيم جونغ أون لدى وصوله إلى بريموري: زيارتي هذه لروسيا ليست الأخيرة

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وبحسب إدارة بريموري "أجاب كيم جونغ أون، بأن زيارته هذه لروسيا ليست الأخيرة".
في السياق ذاته أعرب كيم جونغ أون عن سعادته لوجوده في روسيا، حيث أكد في محطة السكك الحديدية "حاسان" خلال لقاء قصير مع ممثلي إدارة بريموري ووزارة الخارجية الروسية: "أنا سعيد لوجودي على الأراضي الروسية".
وكان مصدر في إدارة إقليم بريمورسكي الروسي قد أعلن لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن القطار المصفح الذي يقل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عبر الحدود الروسية وتوقف عند محطة السكك الحديدية "حاسان".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)