تصرف غير مألوف آخر من مرافقة الزعيم الكوري (فيديو)

قام مرافقة الزعيم الكوري الشمالي بتنظيف عربة القطار الخاص بالزعيم كيم جون أونغ، قبل وقوفه في محطة فلاديفستوك الروسية.

يظهر في الفيديو قيام حراس الزعيم الكوري بالخروج من القطار والإسراع لتنظيف عربة القطار الخاصة بالزعيم قبل خروجه.

ووصل وفد كوري شمالي كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى الشرق الأقصى الروسي، صباح الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وفلاديفوستوك أقرب مدينة روسية كبيرة للشريط الحدودي الضيق الذي تتقاسمه روسيا وكوريا الشمالية ويمكن الوصول إليها من الحدود بالقطار وهو وسيلة المواصلات الدولية المفضلة لكيم.