جو بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

وقال جو بايدن على صفحته الرسمية بموقع تويتر إن "القيم الأساسية لهذه الأمة، ومكانتنا في العالم، وديمقراطيتنا ذاتها، وكل ما جعل أمريكا "أمريكا" على المحك… لهذا أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة".

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America —is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2019

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "أعتقد أن المنافسين الرئيسيين في السباق الانتخابي المقبل ضد صاحب أفضل اقتصاد ممكن في تاريخ البلاد والعديد من الأشياء الرائعة الأخرى! سيكونان، المجنون بيرني ساندرز، والنعسان جو بايدن. وأنا مستعد للنزال ضد أي شخص كان… ليرحم الرب أرواحهما".

وستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسميا مرشح الحزب للاقتراع في يوليو/تموز 2020.

وسينضم بايدن إذا ترشح، إلى لائحة طويلة جدا من الديمقراطيين الذين أعلنوا دخولهم السابق إلى البيت الأبيض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في اقتراع نوفمبر/تشرين الثاني 2020.