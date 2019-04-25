التحالف الدولي يعلن عن حصيلة القتلى المدنيين جراء عملياته في سوريا والعراق

أعلن التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن مقتل 1291 مدنيا منذ آب/ أغسطس عام 2014، خلال عملية محاربة "داعش" في سوريا والعراق.

واشنطن — سبوتنيك. جاء في بيان التحالف "نفذ التحالف 34464 ضربة، في الفترة بين آب/ أغسطس 2014 ، وحتى نهاية آذار/ مارس 2019. وفي هذه الفترة ووفقا للمعطيات المتوفرة القادمة من تقييمات المجموعة العملياتية الموحدة المشتركة، فإن ما لا يقل عن 1291 مدنياً قتلوا جراء الضربات منذ بداية عملية "العزم الصلب".

© AFP 2019 / HAMZA AL-AJWEH للمرة الثانية خلال يومين... طيران التحالف الدولي يقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

وفي شباط/ فبراير، من هذا العام، تم الإبلاغ عن 1257 مدنيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا.

وقادت واشنطن تحالفا عسكريا مكونا من عشرات الدول الغربية والآسيوية لمقاتلة تنظيم داعش منذ استيلائه على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق في 2014، ولكن السلطات السورية تعتبر التواجد الأمريكي غير شرعي بعكس التواجد العسكري الروسي القائم بطلب من دمشق.