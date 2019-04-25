روسيا: الآفاق المستقبلية للعلاقات مع أوكرانيا تتوقف على خطوات كييف العملية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين الذين أعربوا من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية عن موقفهم السلبي تجاه سياسة الرئيس الحالي، بيوتر بوروشينكو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي: "موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية فإنها ستتوقف على الخطوات العملية التي تخطوها كييف وعن استعداد القيادة الأوكرانية الجديدة لتحمل المسؤولية عن القرارات التي تتخذها وعن تنفيذ الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة في دونباس بناء على مجموعة الإجراءات التي تم صياغتها في مينسك والتي وافق عليها، وأشدد على ذلك، مجلس الأمن الدولي.

وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 21 نيسان/ أبريل وشارك فيها رئيس الدولة الحالي بيوتر بوروشينكو والفائز بالجولة الأولى فلاديمير زيلينسكي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، فإن زيلينسكي فاز في الجولة الثانية بنسبة 73.22 في المائة من أصوات الناخبين.