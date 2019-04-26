اقتراح فرنسي قد يغلق "شنغن" بوجه عدد من الدول الأوروبية

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي إلى مراجعة اتفاقية "شنغن" مع احتمالية استبعاد عدد من الدول.

صرح الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي بأنه يجب مراجعة هذه الاتفاقية مع احتمالية إستبعاد عدد من الدول.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky تعرف على 6 دول أوروبية فرضت قيودا على اتفاقية "شنغن"

قائلا " أؤمن بشدة بالوطنية المفتوحة في فرنسا، التي تشرق على الساحة الدولية، لكن لكي تكون منفتحا يجب أن يكون لديك حدود. ولكي تقبل يجب أن يكون لديك منزل.

لذلك تحتاج الى منزل وحدود.كما وتحتاج لقواعد".

وأضاف ماكرون بأن اتفاقية الـ"شنغن" لاتعمل كما ينبغي في الوقت الحالي، وأكد على ضرورة إعادة هيكلة سياسات التنمية والهجرة بالكامل.

ودعى لإصلاح إتفاقية "شنغن" بناء على فكرة أنه على أوروبا حماية حدودها، وغير مستبعد بأن الدول التي تعارض ذلك ربما ستصبح خارج منطقة الـ"شنغن".