رسالة أمريكية لـ"مبادلة سجناء"... كيف ردت إيران

تلقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة من المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، روبرت براين، طالب فيها طهران بإطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في بلاده.

طهران — سبوتنيك. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة 26 أبريل / نيسان: "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى رسالة من مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، بشأن اقتراح تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن".

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وأضافت: "طالب المسؤول الأمريكي بإطلاق سراح الأميركيين الموقوفين في إيران".

وبحسب الوكالة: "كلف ظريف معاونه بكتابة رسالة إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن عملية التبادل".

وكان ظريف أعرب عن استعداد بلاده لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة وذلك خلال مشاركته في اجتماع أممي بنيويورك، الأربعاء الماضي، حول اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام.

وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته إلى نيويورك: انه وجه قبل 6 اشهر رسالة إلى حكومة ترامب طرح فيها مسالة تبادل السجناء إلا أنه لم يتلق أي رد على ذلك، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وعن رسالة أوبرين، قال ظريف، إنها رسالة أحادية الجانب، والأمريكيين دوما ينتظرون منا المبادرة، مشيرا إلى أنها لم تكن اقتراح وإنما جاء نصها: "نرجو إطلاق سراح السجناء".