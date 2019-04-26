بوتين يشيد بالجهود المصرية في تأمين المطارات (صور)

قالت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم الجمعة، "التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة منتدى الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين".
وأضاف البيان أن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الروسي بالجهود التي قامت بها السلطات المصرية في تأمين المطارات، والتي ستدعم استئناف رحلات الطيران الروسي عقب انتهاء المشاورات الفنية الجارية بين الجانبين حاليا".
كما تم خلال اللقاء "التطرق للقمة الأفريقية الروسية القادمة المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث تم التأكيد على أهمية بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول"، بحسب البيان.
وتوقفت الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، بقرار من روسيا، منذ خريف 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.
ويذكر في هذا السياق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يزور الصين حالياً للمشاركة في أعمال المنتدى الثاني" حزام واحد- طريق واحد" الذي تنظمه بكين في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/ أبريل بمشاركة 37 من القادة الأجانب، بوجود تمثيل متدني من الولايات المتحدة الأميركية، ما يدل على عدم ارتياح واشنطن إزاء هذه المبادرة.
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