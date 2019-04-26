ترامب: أمريكا واليابان لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري طويل الأجل

ومتحدثا في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قال ترامب إن "اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية"، وفقا لرويترز.

© REUTERS / JONATHAN ERNST البيت الأبيض: ترامب يزور اليابان في الفترة بين 25-28 مايو المقبل

وأبلغ آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد على أهمية الروابط بين البلدين.

وتقاوم اليابان ضغوطا أمريكية لربط التجارة بقضايا العملة قبل المحادثات بين البلدين المتحالفين. وبالإضافة إلى التجارة، من المتوقع أن يناقش البلدان كوريا الشمالية وقضايا أخرى ذات اهتمام متبادل.

وناقش وزراء يابانيون التجارة والعملة مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن قبيل القمة المرتقبة بين آبي وترامب، على أمل إثناء واشنطن عن الربط بين القضيتين.

وأوضح ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.