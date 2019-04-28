"لا أريد خسارتكم"... ترامب يكشف لأول مرة ماحدث مع الملك سلمان (فيديو)

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الدعم الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية وسط المطالبات العديدة لمشرعين في أمريكا لوقف الدعم عن المملكة على خلفية التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، وقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية، قال ترامب: "اتصلت بالملك (سلمان بن عبد العزيز)، فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة"، وذلك وفقا لصحيفة "dailycaller" الأمريكية.

وأضاف مخاطباً الحشود: "يشترون (السعودية) الكثير منا، اشتروا بقيمة 450 مليار دولار، لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم، وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".

وكان ترامب، أعلن بعد زيارته المملكة عام 2017، عن عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية التي استضافتها الرياض، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية.