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11:39 28 أبريل/ نيسان 2019
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    نتنياهو و ترامب

    "ترامب أعمى ونتنياهو كلب صيد"... سر إجبار صحيفة أمريكية على الاعتذار

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    أجبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على الاعتذار، بعد موجة من الهجوم العنيف، إثر وصفها "ترامب بالأعمى ونتنياهو بكلب الصيد".

    وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نشر كاريكاتير، واجه حملة انتقادات واسعة، خاصة بعدما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"كلب الصيد"، فيما ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكأنه شخص أعمى يقوده، نتنياهو "الكلب".

    نتنياهو وترامب في أثناء زيارة الأخير إلى القدس
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    نتنياهو: سأطلق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان
    وواجه الكاريكاتير بانتقادات واسعة، خاصة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والتي وصفت الكاريكاتير بأنه "معادي للسامية"، خاصة وأن ترامب كان يرتدي في الكاريكاتير القلنسوة اليهودية الشهيرة، فيما كان "كلب الصيد" نتنياهو محاطا بطوق على شكل "نجمة داوود" الشهيرة الموجودة في علم إسرائيل.

     وأصدرت بدورها صحيفة "نيويورك تايمز" اعتذارا رسميا، عن نشرها هذا الكاريكاتير، وأعلنت "حذفه بصورة نهائية".

    وأكدت الصحيفة الأمريكية في بيانها، أن هذا الرسم الكاريكاتيري، كان خطأ ولن يتكرر، مضيفة "كان هناك خطأ في إقرار نشر تلك المادة، بالرسم كان عدائيا بصورة كبيرة".

    كما عزت الصحيفة الأمريكية الأمر إلى أنه كان مقدما من خدمة خارجية تابعة لـ"نيويورك تايمز"، والتي قررت حذفه في وقت لاحق أيضا.

    وكان نتنياهو قد أعلن أنه قرر إطلاق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان المحتلة.

    وقال في فيديو بصحبة زوجته، سارة نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن. 

    كما أعلن في وقت سابق أيضا نقله السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

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