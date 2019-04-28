الخطوط الاسكندنافية تضع عشرات الآلاف من المسافرين في حيرة

ألغت الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) ما يزيد على 1200 رحلة مقررة ليومي الاثنين والثلاثاء، بسبب إضراب للطيارين أثر بالفعل على عشرات الآلاف من المسافرين مع دخوله يومه الثالث اليوم الأحد.

© REUTERS / Michaela Rehle إلغاء مئات الرحلات في 8 مطارات ألمانية

وبدأ طيارو ساس إضرابا يوم الجمعة مع انهيار محادثات بخصوص الأجور، وهو ما دفع الناقلة لإلغاء نحو 70% من رحلاتها، وأثر على خطط السفر لنحو 170 ألف مسافر على مدى ثلاثة أيام حتى اليوم.

وقالت ساس في بيان "نأسف بشدة لتأثر عملائنا بالإضراب المستمر للطيارين حيث تلغي "ساس" الآن رحلات الاثنين والثلاثاء، وفقا لـ "رويترز".

"سيؤثر الإضراب على 61 ألف مسافر إضافي يوم الاثنين الذي سيشهد إلغاء 667 رحلة عبر اسكندنافيا. وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فسيتأثر 49 ألف مسافر و546 رحلة مغادرة".