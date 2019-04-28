أبرزها السعودية... بوتين يتفوق على ترامب في التعامل مع قضايا عالمية

ويشير تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس السبت 27 أبريل/ نيسان، إلى أن بوتين أصبح يتفوق على نظيره ترامب، فيما يتعلق بدور كل منهما على الساحة العالمية، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
تقول "سي إن إن" في تقريرها: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفوق على ترامب، في طريقة تعامله مع أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، مشيرة إلى أنه التزم الصمت، بينما أعربت واشنطن عن غضبها وهددت بتقويض العلاقات بين واشنطن والرياض".
وأشار التقرير إلى قول بوتين حينها: "كيف يمكن لروسيا أن تبدأ في إفساد علاقاتها مع السعودية دون معرفة ما جرى في الحقيقة".
ويقول التقرير إن بوتين استطاع ملئ فراغ تركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى لقاء بوتين وكيم جونغ أون، في فلاديفوستوك، جاء بعد فشل ترامب في الوصول إلى تسوية مع زعيم كوريا الشمالية.
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